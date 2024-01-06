Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen İsias Otel davası bugün de devam ediyor.

Türkiye saatiyle bugün saat 10.00 sıralarında başlayan mahkemede ilk olarak Cumhuriyet Savcısı’nın davanın esası hakkında beyanına yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı dünden beri delil ve talepleri topladığını belirterek, müşteki avukatların taleplerini değerlendirdiğini kaydetti. Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kara verdi. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanıkların ise tutuklanması talebini ise reddetti. Savcı, sanıkların mahkeme huzura gelmesi konusunda ise deprem nedeniyle cezaevi bulunmadığından talebin reddine karar verdi. Cumhuriyet savcısı, bazı tanıklar hakkındaki suç duyurusu talebi mahkemenin takdirine bıraktı.

Cumhuriyet Savcısınınn davanın esası hakkında beyanını tamamlamasının ardından sanık avukatlarının ve sanıkların dinlenmesine geçildi. Mahkeme Başkanı tümünü dinledikten sonra kararını, ara karar olarak açıklayacak.