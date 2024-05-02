CUT isimli tiyatro oyunu 8 Mayıs Çarşamba akşamı Lefkoşa’da sahnelenecek.

Geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile paylaşılacak oyun saat 20.00’de Sahne’de (Eski Mısırlızade Sineması) yer alacak.

Oyunun yönetmeni Nehir Demirel tarafından verilen bilgiye göre İngilizce oynanacak oyunda Türkçe üst yazı kullanılacak.

Demirel açıklamasında oyunla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Komedisi ağır basan, hafif ürkütücü, heyecanlı ve daha önce Kıbrıs’ta yapılmamış türde olan oyun, Hamlet’i yönetmek üzere davet alan bir yönetmenle bir oyuncu arasındaki çatışmayı öyküsünün merkezine koyarak, temelde liyakat ana teması üzerinde durmaktadır.”

Nehir Demirel ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu tarafından yazılan oyunun biletleri https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/cut-tiyatro-oyunu ya da oyun gecesi gişeden temin edilebilecek.