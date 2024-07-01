İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yazarak, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev süresinin uzatılmasını, müzakere sürecinin iki liderin sorumluluğunda olmayacak şekilde yeniden tasarlanarak başlamasını ve nihayete erdirilmesini istedi.

CWBC, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektubu kamuoyu ile paylaştı.

Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının adanın ve her iki toplumun geleceği açısından zararlı etkileri olacağından ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın devam etmesinden duyulan endişenin dile getirildiği mektupta, Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kişisel Temsilci olarak atanmasından duyulan memnuniyet de ifade edildi ve Holguin'in görev süresinin uzatılması talep edildi.

-“Bu adanın ve iki toplumun geleceğine ilişkin kararların artık sadece iki lidere bırakılamayacağına inanıyoruz”

Mektupta, “Sayın Holguin'in, Kıbrıs’ta yoğun bir diplomatik çabada bulunarak, iki liderle, uluslararası aktörlerle, siyasi partilerle ve her iki toplumdaki siyasi ve ekonomik çevrelerden şahsiyetlerle görüştüğü ve sivil toplumla kapsamlı toplantılar yaptığı üç tur ziyaretin ardından, durumu değerlendirmek ve ileriye yönelik bir karara varmak üzere raporunu Zat-ı Alinize sunmaya hazır olduğu ifade edilmektedir. Kişisel Temsilcinizin görev süresinin 5 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğinin söylenmesi ve liderlerin müzakerelerin yeniden başlatılması için ortak bir zeminde buluşamamaları nedeniyle, Sayın Holguin’in görev süresinin uzatılmaması ihtimalinden endişe duyuyoruz. Bu adanın ve iki toplumun geleceğine ilişkin kararların artık sadece iki lidere bırakılamayacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri’nden Holguin'in görev süresinin uzatılması yönünde cesur bir karar alması beklentisinin ortaya konulduğu mektupta, “CWBC olarak, Kıbrıs’taki kadınları bu doğrultuda harekete geçirerek, çabalarınıza olumlu katkıda bulunmaya ve yardımcı olmaya kararlıyız. Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde nihayete erdirilmesi büyük önem ve aciliyet taşımaktadır.” denildi.

Müzakere sürecinin daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha şeffaf ve sadece iki liderin sorumluluğunda olmayacak şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini altının çizildiği mektupta, “Kadınlar, gençler ve sivil toplum, müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır. Görev süresinin uzatılması halinde Kişisel Temsilcinize tanınan ek süre, sürece dâhil olan tüm aktörlerle daha fazla temas kurulmasına ve bu kez olumlu bir sonuca ulaşılabilmesi için sürecin yeniden tasarlanması amacıyla atılması gereken adımlara ilişkin somut tavsiyelerin sunulmasına olanak verecektir. Sizin ve Kişisel Temsilcinizin çabalarının devamını sağlayacak ve barışa bir şans daha verecek bir karara varacağınızı ümit ediyor ve en derin saygılarımızı sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.