Küçükbaş hayvan sürüsünü izinsiz olarak başkasına ait buğday ekili tarlaya sokup ürünlere zarar vermesine sebep olan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Çoban ruhsatı olmadığı halde çobalık yapan M.S. (E-44), M.N.'ye (E-55) ait küçükbaş hayvan sürüsünü, Dağyolu’nda bir şahsa ait buğday ekili tarlaya kasten koyup, hayvanların ekili ürünlere zarar vermesine sebep oldu.

M.S. ve M.N. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.