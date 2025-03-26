Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından farklı ülkelerde düzenlenen Stratcom Public Forum, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” temasıyla Lefkoşa Concorde Otel’de başladı.

“Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli videoyla başlayan etkinlik açılışında TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuşma yaptı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un video mesajının yayımlandığı panel, uluslararası kurumların reformuna katkıda bulunmak ve Türkiye’nin daha adil bir dünya vizyonunu vurgulamayı amaçlıyor.

Açılış konuşmaları sonrasında düzenlenecek panelde, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya’nın moderatörlüğünde, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Sayılı, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam, Kıbrıs Medya Grubu Koordinatörü Mete Tümerkan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşmaları yer alacak.

Panel serisi kapsamında ayrıca “Türkiye Yüzyılı” temalı bir de fotoğraf sergisi düzenlendi.