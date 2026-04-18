Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Antalya Diplomasi Forumu’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, her iki tarafın özellikle “KKTC’de yaşayan Pakistan diasporasının” refahı ve eğitiminin yanında birçok alanda karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye olan bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtilerek, Dar ve Ertuğruloğlu’nun, kendi halklarının yararını teşvik etmek için beraber çalışmaya devam etme ve yakın iş birliğini sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.