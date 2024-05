Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, emeğin hiç şüphesiz dünyadaki en büyük değeri olduğunu vurgulayarak, emek verilen, alın teri ve haklı kazanç ile yapılan her işin değerli olduğunu belirtti.

DAÜ Rektörü Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs tarihi, işçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanmakta ve birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak anılmaktadır. Aslında işçi sınıfının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapılan mücadeleyi anma günü olan 1 Mayıs tarihi, 19. yüzyılda işçi sınıfının çalışma koşullarını düzeltmek ve 8 saatlik iş günü gibi talepleri kabul ettirmek için yaptığı mücadelelerin sembolüdür. Emek hiç şüphesiz dünyadaki en büyük değerdir. Emek verilen, alın teri ve haklı kazanç ile yapılan her iş değerlidir. Dünya genelindeki tüm emekçilerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmeleri için yılın bir günü değil her günü mücadele edilmeli, emekçilerin hakları sadece 1 Mayıslarda değil her gün konuşulmalı ve korunmalıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de 'Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, doktor, kısaca bütün vatandaşların, hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.' sözü ile tüm emekçilerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerekliliği üzerine düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmiştir.

Ülkenin yasa ile kurulmuş tek devlet Üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de tüm alanlardaki emekçilere büyük değer verilmekte, haklarının ve çalışma ortamlarının sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba gösterilmektedir. Üniversitemiz için akademik, yönetsel, işçi tüm kadrolarda çalışan emekçilerimiz önemli ve de değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Üniversitemizi ve ülkemizi güzelleştirmek için emek veren tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, tüm dünyada çalışanların haklarının korunduğu aydınlık dolu bir gelecek dilerim”.