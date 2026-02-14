Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gençleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2026’ya katılmaya davet etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek ve bu yıl DAÜ’nün de kurumsal paydaşları arasında yer aldığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için son başvuru tarihinin 20 Şubat 2026 olduğu belirtilen açıklamada, “Toplam 52 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar; havacılık, uzay, yapay zekâ, savunma sanayi, tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda gençlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyacak.” ifadesi kullanıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

TEKNOFEST’in gençlerin yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Kılıç, DAÜ’nün üretken, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirme vizyonu doğrultusunda bu tür organizasyonları güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.