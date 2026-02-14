Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) işbirliğinde Diyarbakır’da acenteler toplantısı yapıldı. Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak acentelerle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, KKTC’den giden acenteler ile Diyarbakır bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin ortak çalışma fırsatı yaratılması ve 2026 dönemi için karşılıklı işbirliği yapılması hedefleniyor.

Karşılıklı kültür turlarının artırılması için yapılan bu etkinlik çerçevesinde Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberinde; Mersin Turizm Koordinatörü Kazım Türkkan, KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, KITSAB Asbaşkanı Doğan Yalkı, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akyıl ile birlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının turizm başta olmak üzere her alanda güçlendirilmesi için istişarelerde bulunuldu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, Ada Kıbrıs projesinin Türkiye genelinde büyük etki ettiğini, bu nedenle turizm paydaşları ile Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde etkin tanıtımlar gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Ataoğlu şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak, TÜRSAB ve KITSAB iş birliğinde Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin tanıtımına yönelik yeni bir proje başlatmış bulunuyoruz. Projenin ilk durağı olan Diyarbakır’da düzenlenen turizm etkinliği ile, Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuş bağlantısı bulunan şehirlerde KKTC’nin turizm potansiyelini daha güçlü şekilde anlatmayı ve bölgedeki seyahat acenteleriyle somut iş birliği fırsatları geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Ataoğlu, Diyarbakır programı çerçevesinde Diyarbakır Valiliğinin ziyaret edilerek, yerel paydaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu, turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik ortak adımların ele alındığını belirterek, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’na nazik karşılama ve ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerini iletti.

“Başlattığımız bu tanıtım ve iş birliği hamlesi yalnızca Diyarbakır ile sınırlı kalmayacak; ilerleyen süreçte Trabzon ve Kapadokya başta olmak üzere, Türkiye’de doğrudan uçuş olan diğer şehirlerde de devam edecektir” diyen Ataoğlu, amaçlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yılın her dönemine yayılan turizm çeşitliliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve iki ülke turizm sektörü arasındaki bağları daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, “Turizmde karşılıklı kazanım anlayışıyla yürüttüğümüz bu çalışmaların, hem sektör temsilcilerimize yeni iş fırsatları yaratacağına hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdüreceğimiz bu etkinliklerle iş birliklerini kalıcı hale getirmeye kararlıyız.” Şeklinde konuştu.