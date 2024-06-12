Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) İsias davası için Adıyaman’da bulunan ailelere destek belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Para için bilimi, güvenliği, insan hayatını satanlar bilmelidir ki nerede olurlarsa olsunlar ve ne zaman olursa olsun yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Kalbimiz Adıyaman'dadır” denildi.

Adalet istencinin yinelendiği açıklamada, “Para hırsı, cehalet, kadercilik insan hayatına mal oldu” ifadelerine de yer verildi.