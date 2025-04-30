Dayanışma Evi (Home for Cooperation), kuruluşunun 14’üncü yıl dönümünü 4 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek kutlama programı halka açık ve ücretsiz olacak.

Kutlamalar kapsamında saat 10.00’da Marios Antoniou ve OPU Kolektifi ile birlikte Lefkoşa sokaklarında kültürel miras duraklarına uğranacak bir bisiklet turu düzenlenecek. OPU House’tan başlayacak tur, Dayanışma Evi, Zahra Caddesi ve Faneromeni Meydanı üzerinden yeniden Dayanışma Evi'nde sona erecek. Aynı saatlerde Yaz Handmade Shop tarafından çocuk ve yetişkinlere yönelik obje boyama atölyesi gerçekleştirilecek. 12.00-14.00 saatleri arasında ise Sevdiye Ricketti rehberliğinde yoga ve mindfulness seansları yapılacak. Katılımcılar yoga felsefesi, meditasyon, vagus siniri yogası ve sinir sistemi regülasyonu üzerine dört ayrı oturuma katılabilecek.

Sanat atölyeleri kapsamında Ofelya Özkeser ile mini kağıt hamuru heykel atölyesi de 12.00-14.00 arasında düzenlenecek. Katılımcılar “papier mache” tekniğiyle kendi dekoratif heykellerini yapabilecek. Günün son etkinliklerinden biri olarak ise 15.00-16.00 saatleri arasında Tarık Tekman rehberliğinde bir Tai Chi seansı gerçekleştirilecek. Bu seansta katılımcılar, denge, esneklik ve gevşeme odaklı hareketlerle mini bir Tai Chi formu öğrenecek.

Ayrıca 12.00-16.00 saatleri arasında The Home Café, “İki Küçük Şef” tarafından devralınacak. Şefler, taze ve yerel malzemelerle hazırlanan bitki bazlı yemeklerden oluşan özel bir menü sunacak. Etkinlik boyunca DJ Zildji müzik performansı gerçekleştirecek. Etkinliğe dair daha fazla bilgiye Dayanışma Evi'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.