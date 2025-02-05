Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, ocak ayında 53 iş yerini denetlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, belde sınırları içerisindeki gıda imalathaneleri, market, restoran, kafe, kasap, süt fabrikası, fizik tedavi merkezi, temizlik ve gıda depoları, berber, kuaför, kreş gibi işletmeleri tek tek denetledi.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan 01-31 Ocak döneminde yapılan denetimlerde, 53 iş yeri denetlendi; eksiklerinden dolayı tutanak veya ihbarname yazılan işletmeler de takibe alındı.

Sağlık Şubesi ekipleri, ocak ayında kasap ve et ürünleri satışı yapılan 5 işletmeyi, 9 marketi, 11 restoran/kafeyi, 7 süt fabrikasını, 1 fizik tedavi merkezini, 8 gıda imalathanesini, 4 temizlik ve gıda deposunu, 1 fırını, 5 kuaför/berberi, 1 kreşi, 1 de dülger atölyesini denetledi.

Açıklamada, denetimler sonucunda tarihi geçmiş veya satışa uygun olmayan 132 birim gıda ürününün müsadere edildiği kaydedildi.