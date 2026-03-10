Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, gıda denetimlerinde bir süt fabrikasını mühürledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi şubat ayında 76 iş yeri denetledi.

Ekipler, 24 restoran, 12 fırın, 10 market, 9 süt fabrikası, 9 gıda deposu; 7 güzellik salonu, berber ve kuaför, 2 et ve et ürünleri işletmesi, 1 kasap, 1 eğitim merkezi ve 1 otelin hijyen koşulları, gıda güvenliği ve sağlık mevzuatına uygunluğunu inceledi.

Sağlık kurallarına uygun olmayan 78 gıda ürünü, 36 kozmetik ürünü müsadere edilirken bir süt fabrikası da mühürlendi.

Denetimlerde ayrıca 244 sağlık sevki, 225 de sağlık mühür işlemi yapıldı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 market ve 1 fırına da birer asgari ücret para cezası kesildi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin halk sağlığı için denetimleri düzenli olarak sürdüreceğini belirtildi.