Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, eğitime yaptığı katkılara bir yenisini daha ekledi, Değirmenlik Lisesi Yeni Derslik Binası’nın açılışı için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan idari odalar ve 3 yeni derslikten oluşan, yeni derslik binasının açılışı 30 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bugün Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Erden, Okul Aile Birliği Başkanı Akın Aşıkcan ve üye Yeliz Veli Yücel’i kabul ederek, açılış hazırlıkları için fikir alışverişi yaptı. Toplantıda Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Müdür Muavini Huriye Öztümen de hazır bulundu.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediyenin öz kaynaklarıyla belde okullarına yaptıkları yatırımların, geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli binalarda eğitim faaliyetlerini sürdürmesini her zaman önemsediklerini söyledi.

Değirmenlik İlkokulu’na yapılan yeni derslik binasının açılışının ardından şimdi de Değirmenlik Lisesi’nin yeni derslik binası açılışına hazırlanmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Karavezirler, okullara yatırımın sürdüğünü belirtti.

Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Erden de, okuldaki önemli bir eksiliğin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sayesinde giderildiğini ifade ederek Başkan Ali Karavezirler’e her zaman verdiği destekten ve gösterdiği kararlı duruştan dolayı teşekkür etti.

Erden, okula kazandırılan üç yeni dersliğin yanı sıra aynı bina içerisinde idari kadroya ve öğretmenlere de daha modern, geniş bir alan yaratıldığına dikkat çekti.

Değirmenlik İlkokulu Yeni Derslik Binası, Çocuk Oyun Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin hayata geçirilmesinin ardından yine depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Değirmenlik Lisesi’ne, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yeni derslik binası yapıldı.

320 metrekarelik alanda iki katlı yeni derslik binasıyla okula 3 yeni derslik kazandırıldı. Zemin katta muavin odası, tuvaletler, mutfak ve 1 derslik, 1. katta da 2 derslik bulunuyor.