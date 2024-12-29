Türkiye'de DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama geldi.

Açıklamada sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanırken "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denildi.

"Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." denildi.

"Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin katkısının değerli olduğu da vurgulandı.

Açıklamada; bütün bu çabaların, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacağı belirtildi.