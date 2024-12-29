Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten yaklaşık 9 bin TL tutarında ürün çalan şahıs tutuklandı. Muhaceret kontrolünde kişinin ülkede kaçak kaldığı da belirlendi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 19.30’da süpermarkette müşteri olarak bulunan K.M.(E-41) toplam 9.124,93 TL değerindeki çeşitli ürünleri alıp, kasadan ödeme yapmadan marketten çıkardı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, çaldığı ürünler de tasarrufunda bulundu.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise söz konusu şahsın ayrıca, ülkede ikamet izinsiz kaldığı da tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.