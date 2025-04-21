Deniz Yıldızı Yardım Derneği tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde yaşamını yitiren Deniz Nasıfoğlu anısına 3’üncü Umut Yürüyüşü düzenlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre yürüyüş, Girne’ye bağlı Karmi köyünde yapıldı.

-Ratip

Yürüyüş öncesinde konuşan Deniz Yıldızı Yardım Derneği Başkanı Özlem Ratip, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bu yılki gelirin Onkoloji Hastanesi Çocuk Bölümü’ne bağışlanacağını ifade etti.

-Erener

Çocuk Hematololojisi Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erener de, sadece doğa yürüyüşü için değil aynı zamanda güzel bir amaç için toplandıklarını söyledi.

Çocuk Onkoloji Servisi’nin her yıl onlarca çocuğa hizmet verdiğine işaret eden Erener, adına yürüyüş düzenlenen Deniz Nasıfoğlu’nun, çocuk servisine yaptığı çalışmalarla bağış ve desteklerde bulunduğunu ifade etti.

“Onun bıraktığı eserleri Onkoloji Hastanesi’nin her yerinde görüyoruz" diyen Erener, güçlü karakteri ve mücadeleci ruhuyla Deniz Nasıfoğlu’nun herkesin hayatına dokunduğunu belirtti.

Etkinliğin Deniz Nasıfoğlu adına onursal bir saygı yürüyüşü olduğunu vurgulayan Erener, “umut” temasıyla düzenlenen etkinlik nedeniyle Deniz Yıldızı Yardım Derneği’ne teşekkür etti.

-Nasıfoğlu

Deniz Nasıfoğlu’nun annesi Gülderen Nasıfoğlu da, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında stantlar kurulurken, fidan dağıtımı yapıldı ve çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi.