Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, tüm İslam aleminin ve KKTC yurttaşlarının bayramını kutladı, insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Deniz, mesajında, bayramların, insanların bir birine olan sevgi ve saygısını temsil ederken, Kurban Bayramı’nın özellikle dayanışmanın ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir bayram olarak bilindiği ve kutlandığını kaydetti.

Bu kutlu günlerde, insanların birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını ifade etmeleri, yardımlaşmaları ve bayram günlerini birlikte kutlamalarının, insanları, dünyanın sorunlarına karşı güçlendireceğine ve yaşama azmimizi kuvvetlendireceğine işaret eden Deniz, şunları kaydetti:

“Bu kutsal günlerde, dünyanın çeşitli bölgelerinde süren ama özellikle Gazze’de masum insanların hayatlarına mal olan savaşların bir an önce sona ermesini; gıda ve barınma sorunları başta olmak üzere artan dünya nüfusunun getirdiği sorunlara karşı dayanışmacı bir anlayışın gelişmesini diliyoruz.

Dünya hepimize yeter. Dünya nimetlerinden yararlanmak ve mutlu bir yaşam sürmek için savaşmak değil, yardımlaşmak gerekiyor. Savaşların mal olduğu can kayıpları ve yıkım, hiçbir inanç tarafından onaylanmamaktadır. Bunu bilerek ve her zaman hatırlayarak barış için mücadele etmek aslında en büyük ibadetlerden biri olacaktır.

Mübarek Kurban Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle kutlar, bayramın tüm İslam Alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini dileriz.”