Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın törenlerle anılacak.

Denktaş için ilk tören, Anıt Mezarı’nda yapılacak.

Törende saat 10.08’de protokole dahil zevat Anıt önünde yerini alacak ve protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.10’da saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek sonra yarıya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’in, Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ardından, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören, dua okunması ile son bulacak.

-AKM

Denktaş için daha sonra AKM’de tören düzenlenecek. Tören, saat 10.45’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmalarının ardından Osman Örek Meslek Lisesi Korosu sahne alacak ve lisenin oratoryosunu seslendirecek.

-Dr. Küçük için tören 15 Ocak Pazartesi

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ise, 40’ıncı ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak Pazartesi günü törenlerle anılacak.

Küçük için ilk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.

Tören çerçevesinde saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.28’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak ve konuşma yapacak.

-AKM

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören ise saat 11.15’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Törende, Dr. Fazıl Küçük ailesi adına Dr. Rifat Siber konuşma yapacak.

Törende, Lefkoşa Türk Lisesi korosu sahne alacak, oratoryosu sergilenecek.

-TMT Mücahitler Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Küçük için mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Celal Bayar, ölümsüz Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın, Kıbrıs Türk varoluş tarihinin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerimizde yaşayacaklarını söyledi.

Bayar, 13 Ocak’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 12’inci ölüm yıldönümü, 15 Ocak’ın ise Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40’ıncı ölüm yıl dönümü olduğunu ifade ederek, iki lider için mesaj yayımladı.

Bayar, “Milli Varoluş Mücadelemizin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan Liderlerimizi bu ölüm yıldönümlerinde rahmet, saygı, sevgi ve özlemle anarız” dedi.

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün; köyden başlayarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük siyasi direnişini başlattığını ve tüm ömrünü bu uğurda harcadığına dikkat çeken Bayar, Dr. Küçük’ün hep Atatürkçü çizgide, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü kalemi ve gazetesi Halkın Sesi ile savunarak, milli mücadelenin meşalesini ateşlediğini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf. R. Denktaş’ın ise, Dr. Küçük’ten devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdığını, direnişimizin sağlam temeller üzerine kurulması için büyük uğraş verdiğini ifade eden Bayar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dava arkadaşları olarak Anavatan’la da uyum içinde Anavatan’ın katkı ve desteğini sağladılar. TMT’nin kuruluşuna öncülük ettiler. Dr. Küçük “AĞRI” kod adını alırken R.Denktaş “TOROS” kod adını aldı. Hep yükseklerde oldular ve halkın arasında halkla bütünleştiler. Liderlikleri yanında en büyük mücahit oldular.

Dr. Küçük “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” derken R. Denktaş “Halkım beni Türk askerini Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın” demiştir.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu birlikte yaşamaları O’nların en büyük sevinç ve zaferleridir.

Başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden biri oldular ve bizlere bağımsız bir devlet armağan ettiler.

Devletimizi yaşatmak ve ileri taşımak merhum liderlerimize ve şehitlerimize sözümüzdür.

Ölümsüz Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş, Kıbrıs Türk varoluş tarihimizin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerimizde yaşayacaklardır.

Ruhları Şad olsun Mekanları Cennet olsun.”