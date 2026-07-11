TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs kararını "mesnetsiz" olarak niteleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ve tarihi gerçekleri görmezden geldiğini kaydetti.

TAM Parti'den verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, Sözcü TV’de katıldığı programda Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs konusundaki son kararına tepki gösterdi.

AB’nin, kapısının önünde sıcak çatışmalar sürerken 50 yıl önceki olaylara odaklanmasının samimiyetsizlik olduğunu belirten Denktaş, Avrupa Birliği'nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında geçmişteki ortak devletin işgalcisi konumundaki yapıyı üye yaparak tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti.

Kararda yer alan “kadına ve çocuğa yönelik şiddet” iddialarını hatalı ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşım olarak değerlendiren Denktaş, 1963–1974 döneminde Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik katliamlar gerçekleştirdiğini, buna rağmen Türkiye’nin suçlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

-Türkiye’yi adaya Makarios çağırmıştır…

Türkiye’nin adaya müdahalesinin, dönemin lideri Makarios’un, BM Güvenlik Konseyi’ndeki çağrısı üzerine garantörlük hakkına dayanarak yapıldığını hatırlatan Denktaş, Kıbrıs Türk halkının geçmiş acıları çocuklarına aktarmadan barış içinde yaşamayı seçtiğini, buna karşın Rum tarafının kilise etkisiyle yeni nesilleri yanlış bilgilerle yönlendirdiğini ifade etti.

-Sorun, siyasi güç paylaşımıyla çözülecek aşamayı geçti…

Kıbrıs konusunun artık siyasi güç paylaşımıyla çözülecek aşamayı geçtiğini, iki yapının ekonomik zeminde müzakere edebileceğini ifade eden Denktaş, adanın kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin çeşitli alanlarda izole edilerek insan hakları mağduriyeti yaşadığını artık dünyanın da görmesi gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının NATO’ya girme girişimlerini “son derece tehlikeli” olarak nitelendiren Denktaş, bu adımın 1960 Garanti ve İttifak Anlaşması’nın fiili uygulamasını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu, Türkiye’nin bu konudaki veto hakkını koruması gerektiğini belirtti.

Rum tarafının niyetinin adadaki Türk varlığını güvence altına alan garanti sistemini tasfiye etmek olduğunu kaydeden Denktaş, "Türkiye'nin bu konuda dirayetli duracağından hiç şüphemiz yok. Rum tarafının bu girişimi son derece yanlıştır. Garanti anlaşmalarının fiilen ortadan kalkması hem bizi koruyan hem de Türkiye'nin ada ve çevresindeki haklarını koruyan yapıyı yok eder. Çok uyanık ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

-Derdimizi ancak Türkiye’yle anlatabiliriz

Denktaş, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ancak Türkiye ile birlikte dünyaya anlatılabileceğini, KKTC’nin Avrupa Parlamentosu'nda işgal altında tutulan iki sandalye hakkının hatırlanması ve bu platformda gerçeklerin sürekli dile getirilmesi gerektiğini de kaydetti.