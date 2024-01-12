ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesaj şöyle:

“Ömrünü Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığına adayan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Liderimiz Rauf Denktaş’tan aldığımız ilhamla sürdürdüğümüz milli Kıbrıs davamızda; anavatanımız Türkiye ile fikir, güç ve gönül birliği içinde, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili yönündeki mücadelemizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "En büyük mirasın olan Cumhuriyete sahip çıkacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Hayatı boyunca Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatleri için mücadele eden, son nefesine kadar cesareti, kararlılığı ve vizyonuyla, halkının bağımsızlığının ve güvenliğinin savunucusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş, sadece Kıbrıs Türkü’nün değil Türk milletinin de en büyük liderlerinden biri olmuştur.

Bugün, Kıbrıs Türk halkı olarak özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın ve dava arkadaşlarının birlikte verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi sayesindedir.

Bu bilinçle, bizlere bıraktığın en büyük miras olan Cumhuriyete sahip çıkacak ve halkın için verdiğin mücadeleyi, davanı ve fikirlerini Kıbrıs Türk gençliğine aktarmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle; varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu Şad olsun.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, tüm dünyanın takdir ettiği, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle genç nesillere rehber olacak bir lider olduğunu vurguladı.

Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Özçınar, hayatını Kıbrıs Türk halkına adayan, halkının eşitlik ve özgürlüğü için fedakârca mücadele eden Denktaş’ın fikirleri ile daima Kıbrıslı Türklerin yoluna ışık olacağını, hafızalarda ve kalplerde ebediyen yaşayacağını belirtti.

“Emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve sonsuza kadar yaşatmak, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizlerin en önemli görevidir” diyen Özçınar mesajını, “Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.” sözleriyle bitirdi.

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Denktaş’ın vizyonunun KKTC’nin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Denktaş, adalet, eşitlik ve hürriyet ideallerine olan sarsılmaz inancıyla, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve onlara layık oldukları saygıyı kazandırmak için ömür boyu mücadele etmiştir” ifadelerini kullandı.

Gösterdiği liderlik, diplomatik beceri ve kararlılığın Denktaş’ı tüm Türk dünyasının saygı duyduğu bir figür haline getirdiğini belirten Ömürlü, “Onun vizyonu, bugün hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olarak kalmaktadır. Rauf Denktaş'ın bıraktığı mirasın sadece geçmişteki bir hatıra olmadığını, aynı zamanda geleceğe dair bir ilham kaynağı olduğunu unutmamalıyız. Onun cesareti, kararlılığı ve liderliği, bugünün ve yarının genç liderleri için bir örnek teşkil etmektedir” dedi.