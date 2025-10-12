Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a konuk oldu.

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle sona erdi. A Milli Takım, Arda Güler'in golüyle öne geçerken, Bulgaristan Kirilov ile karşılık verdi.

Maçın ikinci yarısında milliler farka koştu. Popov'un kendi kalesine attığı golle başlayan ikinci yarıda Kenan Yıldız 2 gol attı. Zeki Çelik, farkı 4'e çıkarırken, İrfan Can Kahveci farkı 5'e çıkardı.

A Milli Takım grupta oynadığı 3. maçta 2 galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Bulgaristan ise 3 maç sonunda puansız kaldı.

Milliler 4. grup maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takım, 6-1'lik skorla tarihinde Bulgaristan'ı en farklı yendiği maçı oynadı.