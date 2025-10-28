Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun güçlü ekiplerinden Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertliler maçı 4-0 kazandı. En-Nesyri 5. ve 21. dakikada bulduğu gollerle duble yaptı. Anderson Talisca 81. dakikada frikikten bulduğu gol ve 88. dakikada ceza sahası dışından attığı golle son sözleri söyledi.

Gaziantep FK'de Abena 86. dakikada Talisca'ya yaptığı faulde VAR kontrolü sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ligde yenilgisi olmayan Fenerbahçe bu sonuçla 22 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Uzun süreli yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 17 puanda kaldı.