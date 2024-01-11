Lefkoşa’da Cumali Ayman adlı 55 yaşındaki kişi dün gece saat 23.30 sıralarında, kaldığı apartmanın damındaki su deposunu tamir etmeye çalışırken depoyla birlikte yere düşüp başını çarparak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, Cumali Ayman, apartmanın damında bulunan su deposunu tamir etmek maksadıyla depoya çıktığı sırada, deponun demir ayaklarının kırılarak depoyla birlikte yere düşüp başını çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ayman'a yapılan otopside ölüm sebebinin “Düşme, ağırlık altında kalma, çoklu kafa kemikleri kırıkları ve beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

-Lefkoşa’da uyuşturucu…

Lefkoşa’da, dün H.A.O'nun (E-34) kaldığı evde, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 18 gram ağırlığında Hint keneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilerek emare alındı.

H.A.O. tutuklandı.

- Lapta’da uyuşturucu..

Lapta’da, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.D'nin (E-38) tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri bulundu.

Bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.

-Çalıştığı kliniğin parasını çalan şahıs tutuklandı

Geçen ylı Mayıs - Eylül ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde çalışan Ö.Ş.'nin (K-44) kliniğe gelen hastalardan tahsil ettiği 7 bin 280 euro nakit parayı, kliniğin kasasına koymayıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Ö.Ş.'yi tutuklayan polis, soruşturmasını sürdürüyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında şahısların aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

-Cem Dere isimli şahıs kayıp

Alsancak’ta sakin Cem Dere’nin (E-39) 5 Ocak’ta kaldığı evden PN 839 plakalı araç ile ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın aranmakta olduğu belirtildi.

-Çatalköy’de trafik kazası… 1 yaralı

Çatalköy’de dün saat 07.30 sıralarında Çatalköy Caddesi'nde, Asım Özkayım (E-41) yönetimindeki RB 844 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Sarfraz Ahmed (E-46) yönetimindeki NH 429 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sarfraz Ahmed’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle kontrol altında tutulduğu belirtildi.

RB 844 plakalı araç sürücüsü Asım Özkayım ise tutuklandı.