Gazimağusa Yük Limanında bulunan 1 “Demag Coles Adonis” vinç ve 1 FIAT forklift açık artırma usulü peşin satışla satılacak.

Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi'nden verilen bilgiye göre 9 Temmuz Salı saat 10.00’da açık artırmayla satışa sunulacak araçlar için çekle ödeme yapılması halinde çekin karşılığı bankadan tahsil edildiği zaman araç teslimi yapılacak.

Satış, Gazimağusa Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Römorkörleri yanında 23 numaralı gemi bağlama noktasında yapılacak.

Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden (228 59 40 - 41-42-43 dahili 227 – 229) alınabilecek.