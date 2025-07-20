Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz Özel Çekilişi’nde 5 milyon TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa’da Taşer Kanlı tarafından satılan "91303" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’n tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz çekilişi bu akşam yapıldı. Sonuçlara Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilecek.

Büyük ikramiyesi 4 Milyon TL olan 15 Ağustos çekilişi biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.