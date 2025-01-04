“Yılbaşı Özel” çekilişinde 6 Milyon TL kazanan talihli ikramiyesini aldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık tarihli çekilişin büyük ödülü 6 milyon TL, Lefkoşa’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşa bugün teslim edildi.

Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, teslim törenindeki konuşmasında ikramiyenin sağlıklı günlerde kullanılmasını temenni etti. 6 milyon TL “196289” numaralı bilete isabet etmiş, biletin Lefkoşa bayilerinden Halil Bilener tarafından satıldığı açıklanmıştı.

Öte yandan Devlet Piyangosu’nun yeni yıldaki ilk çekilişi 15 Ocak’ta yapılacak. 15 Ocak’taki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 bin TL olacak.