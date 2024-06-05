Devlet Piyangosu’nun 30 Mayıs’taki çekilişinde büyük ikramiye olan 3 milyon TL’yi kazanan talihli, ikramiyesini banka aracılığıyla teslim aldı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 3 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı adına Türkiye İş bankası Lefkoşa Merkez Şube yetkilisi Ömer Lütfi Sonuvar teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "64197" numaralı bilete isabet etmişti.

-27 Haziran’a özel TMK 60’ıncı yıl tasarımı

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da yapılacak. Çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60’ıncı yılına özel olarak tasarlandı. 1 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri satışa sunuldu.