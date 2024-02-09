Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat çekilişi yapıldı, 1 milyon TL’lik büyük ikramiye "61538" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, dün akşamki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan şanslı bilet Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satıldı.

-28 Şubat çekilişinde büyük ikramiye yine 1 milyon TL

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi, 28 Şubat’ta yapılacak ve büyük ikramiye yine 1 milyon TL olacak. Yeni çekilişin biletleri 100 TL’den bugün satışa sunuldu.

Piyangolar Birimi açıklamasında, piyango bileti satın alanların biletlerini Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol etmeden atmaması tavsiye edildi.