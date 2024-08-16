Devlet Piyangosu’nun 15 Ağustos çekilişinde 1 milyon 750 bin TL'lik büyük ikramiye, "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, 30 Ağustos’ta yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 buçuk milyon TL olacak.

3 buçuk milyonluk büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş konseptiyle çekilecek.

30 Ağustos çekilişinin biletleri 200 TL’den bugünden itibaren satışa sunuldu.

Açıklamada, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısı yapıldı.