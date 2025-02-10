Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yla görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından ilk olarak Dicarlo, sonra da Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklama yaptı.

-"Geniş kapsamlı toplantıyı konuştuk"

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, kısa açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’la gelecek ay yapılacak geniş kapsamlı toplantıyı ve bu toplantıda ele alınacakları konuştuklarını kaydetti.

DiCarlo, verimli bir toplantı olduğunu ve Tatar’la güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, ilerleyen saatlerde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini söyledi.

“Adaya ikinci ziyaretim. Burada olmaktan çok memnunum.” diyen DiCarlo, gün içerisinde İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu, daha sonra da temsilcilerle görüşmesi olacağını vurguladı.