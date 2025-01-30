Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler Sorumlu Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta ayrı ayrı görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise liderlerle yarın ayrı ayrı görüşeceğini haber verdi.

DiCarlo’nun 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta liderlerle görüşmeler yapmasının beklendiğini ve DiCarlo’nun gelişiyle ilgili programın BM tarafından resmi olarak açıklanacağını belirten gazete, haberde adı belirtilmeyen kaynaklara dayanarak, liderlerin sınır kapılarıyla ilgili görüşmesiyle ilgili tarihin de kısa süre içinde kesinleşmesinin beklendiğini kaydetti.

-Özel temsilci ve müzakereci bugün görüşüyor

Öte yandan, gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique’nin Rum Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bu sabah Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla görüşeceğini aktardı.

Gazete, Stewart’ın yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşeceğini de yazdı.

Alithia gazetesi ise “Genişletilmiş Görüşme Öncesinde Hamleler Artıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin uygun zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen kritik gayri resmi beşli konferans ışığında diplomatik hamle ve çalışmaların yoğunlaştığını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Kıbrıs sorunuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazan gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ise dün KKTC’yi ziyaret ettiğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Geçiş Noktalarıyla İlgili Çıkış Yolları Aranıyor” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun 10 Şubat’ta adaya gelmesinden önce yeni sınır kapılarının açılması konusunda mutabakata varmaları için taraflara baskı yaptığını yazdı.