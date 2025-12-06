AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis , Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir zayıflama ürünü hakkında konuşuyor gibi göründüğü reklam videosu üzerine, vatandaşları yapay zekaya karşı korumak amaçlı yasa teklifi sundu.

Fileleftheros’un haberine göre, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis, Nikos Hristodulidis’in kullanıldığı reklam videosunun, yapay zeka ürünü olduğunu anlayana kadar üç kez izlemek zorunda kaldığını belirterek, “Yapay zeka ürünü olduğunu bugün anlayabiliyorsak da, daha da mükemmelleşeceği için 1-2 yıl içerisinde anlayabilmemiz imkansız olacak.” dedi.

Birkaç gün önce kişilerin, rızaları olmadan yapay zeka malzemesi olarak kullanılmasının cezalandırılmasını öngören bir yasa teklifi sunan Hristofidis, geçen paskalyada ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü ve sesi kullanılarak yapılmış, Rumlara İngilizce olarak “İyi suvlalar (bir çeşit kebap) dilerim. Türklerden endişe etmesinler çünkü onları denize sürüyorum” dediği bir videonun yayımlandığını hatırlattı.