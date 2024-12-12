Dikmen’de altyapı çalışmaları için ilk adıma atıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılan toplantıda, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık Müsteşarı Kemal Yılmaz ve ihaleyi kazanan Aşanlar İnşaat yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-6 bölgelerinde yer alan 143 arsanın su altyapı işine yönelik ihale sonuçlandırılarak, 41 ve 47 numaralı parsellerde yer alan stabilize yol altyapısı için mukavele imzalandı. Toplam ihale bedeli 11 milyon 372 bin 252 TL olarak belirlendi.

Bunun yanında, 41 parsel için yapılan başka bir proje kapsamında elektrik altyapısının kurulabilmesi için gerekli bedel olan 10 milyon 154 bin 398 TL Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ödenerek çalışmalar başlatıldı.