Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs sorunundaki inisiyatifi çerçevesinde dün de eski müzakereci Özdil Nami ve HP Başkanı Kudret Özersay ile görüştüğü bildirildi.

Politis Kıbrıs sorununda aldığı inisiyatif ile BM Genel Sekreteri’nin iki toplumun, sivil toplum faaliyetleri aracılığıyla aralarındaki bağları güçlendirme yolunu bulması tavsiyesine “kendi damgasını vurduğunu” yazdığı Dimitriu’nun, önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türkler, Rumlar, kadın ve gençlik örgütleri ile görüşeceğini ve ortak etkinlikler de planlandığını yazdı.