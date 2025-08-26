Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 26 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık iradesini simgeleyen iki tarihi dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Moral, Din İşleri Başkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sultan Alparslan’ın komutasında Anadolu’yu vatan kılan ruhun, 851 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işgale son veren iradesine dönüştüğünü belirtti.

"Bu iki büyük zafer, milletimizin var olma ve özgür yaşama azminin zamanı aşan en net göstergesidir" diyen Moral, mesajını, "Bu anlamlı günde, başta Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” sözleriyle tamamladı.