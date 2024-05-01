Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, 1-3 Mayıs tarihleri arasında Dinî liderlerin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de altıncısı düzenlenen Dünya Medeniyetler Arası Diyalog Forumuna Kıbrıs adına katılıyor.

Toplantıda söz alan Ünsal, yaşamanın her geçen gün daha da zorlaştığı dünyada güçlü olan devletlerin, büyük şirketlerin kendisinden olmayana ya da yaşam konforunu tehlikeye atacağını düşündüğü kişi ve toplumlara savaş açtığını ve bu küresel akıl tutulmasının dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkardığını ifade etti. Müslüman, hristiyan veya musevî din adamlarının bu küresel krizde sorunun değil, çözümün bir parçası olmaya gayret etmeleri gerektiğini belirtti.

Hayvanlara ve bitkilere gösterdiği şefkati insanlardan esirgeyen kimselerin samimi olmadıklarını söyleyen Ünsal, günümüz dünyasında ailenin yok olmaya yüz tuttuğunu, önce ateizm daha sonra deizmin giderek yayıldığını ve tanrı kavramının keyfî olarak tanımlanmaya başladığı ve bu tehlikeye karşı tüm din adamlarının işbirliği yapması gerektiğini ifade ederek konuşmasını bitirdi.

Azerbaycan temasları sırasında Türk Devletler Teşkilatı gözlemci ülke dini temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ıın selamlarını ileten Ünsal, davetleri için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.