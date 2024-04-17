Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne katılarak, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Semerkant'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Dinçyürek, meslek hayatında kendisine destek olan hocalarını burada görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Türkçe Konuşan Ülkeler Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nin misyonuna değinerek, derneğin, sadece ortopedi alanında değil, meslektaşlar arasındaki dayanışma, iletişim ve uluslararası iş birliği gibi alanlarda da önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Kongrenin ana temasının dilde, fikirde işte birlik ve yeni ufuklar olduğunu vurgulayan Dinçyürek, bunun sadece bilim alanında değil, aynı zamanda sosyal hayatın geliştirilmesi ve ülkeler arası iş birliği açısından da anlam taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasında Türkçe'nin önemine vurgu yapan Dinçyürek, dilin birlik ve beraberliği sağlayıcı bir güç olduğunu belirtti. Dinçyürek, ortak konuşarak, bilim dilini Türkçe'ye getirme fikrinin fevkalade bir düşünce olduğunu ve kongrenin bu yönde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konuşmasını kongreye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek tamamlayan Dinçyürek, gelecekte KKTC’de yapılacak toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirerek, kongrenin başarılı geçeceğine olan inancını ifade etti.