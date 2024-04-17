Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen ilk polisiye film olan “Vaka Üstüne Vaka” filmi ekibi’nin, ikinci polisiye filmi “Öldüren Sır” filmi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti televizyonlarında ilk kez Halkın televizyonu Kıbrıs GENÇ TV ekranlarında olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne bölgesinde birbirini takip eden kayıp vakaları konu alan “Öldüren Sır” filmi bölgede gelişen olaylar doğrultusunda ünlü seramik sanatçısı Güneş Özdoğan, gazeteci Eda yılmaz ve davaya atanan polis memuru Ogan Güntem'in yollarını kesiştirecek ve kaderlerini birbirine bağlayacaktır.

Yönetmenliğini İbrahim Halil’in, senaristliğini Ogan Güntem, yapım koordinatörlüğünü Oya Kutsal, Berkay Çağay ve Ogan Güntem’in üstlendiği; baş rollerinde Sinan Gürzap ve Feyza Ongül’ün yer aldığı film heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti televizyonlarında ilk kez Halkın televizyonu Kıbrıs GENÇ TV ekranlarında yayınlanacak olan “Öldüren Sır” filmini bu akşam saat: 22:00’den itibaren Halkın televizyonu Kıbrıs GENÇ TV ekranlarından izleyebilirsiniz.