Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dinçyürek, Serdarlı Sağlık Merkezi'nde yapılan inceleme doğrultusunda binanın ciddi tadilat ve tamirat ihtiyacı olduğunu kaydetti. Özellikle izolasyon ve taşıyıcı sistemlerdeki zayıflıkların önemli olduğunun tespit edildiğini belirten Dinçyürek, Planlama ve İnşaat Dairesi ile birlikte yapılan keşif çalışmaları sonrasında binada yapılacak tamirat işlemlerinin yarından itibaren başlamasının planlandığını açıkladı.

Dinçyürek, Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyarette buraya yeni bilgisayarlar alındığını ve tamirat tadilatların yapıldığını, Geçitkale Sağlık Merkezi'ne ise ilave hasta müşaade odası kazandırıldığını ve gerekli tamirat ve tadilatların yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, ülkedeki birinci basamak tedavi merkezlerinin ve sağlık ocaklarının önemine vurgu yaparak, yeni sağlık merkezlerinin açılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Maraş Sağlık Merkezi'nde 1000 metrekarelik yeni sağlık merkezi inşaatı için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Ayrıca, Güzelyurt Hastanesi ve Değirmenlik Sağlık Merkezi için yarın ihale tekliflerinin açılacağını, Lapta Sağlık Merkezi'nin yeni binası için de ihale tekliflerinin yarın açılacağını bildirdi. Bu yeni tesislerin yanı sıra mevcut sağlık merkezlerindeki tamirat, tadilat, genişletme ve teknik donanım çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.



Sağlık Bakanı, Serdarlı Sağlık Merkezi'nde yapılacak tamirat ve tadilat çalışmaları kapsamında engelli erişiminin tam fonksiyonel bir şekilde sağlanacağını ve bu süreçte engelli tuvaleti gibi özel ihtiyaçların da karşılanacağını söyledi. Ayrıca, bina içi ve dışı taşıyıcı sistemlerin destekleneceği ve güçlendirileceği bilgisini paylaştı. Bu iyileştirme çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanarak, sağlık merkezinin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Dinçyürek'e ziyaretlerinde Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da eşlik etti. Dinçyürek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapılan tüm çabalara ayrıca teşekkür etti.