Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefke’de son günlerde sosyal medyada gündeme gelen HIV/AIDS iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı. HIV/AIDS’in bulaşma yolları ve korunma yöntemlerinin tüm dünyada bilindiğini belirten Dinçyürek, korunmasız ve tanınmayan kişilerle cinsel ilişkiye girmenin ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Halk sağlığının önemine dikkat çeken Dinçyürek, konunun gereksiz paniğe yol açmaması gerektiğini ancak hafife alınmasının da doğru olmadığını söyledi. HIV/AIDS’in yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta değil, dünyanın birçok ülkesinde görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Bakan, hastalığın yeni olmadığını ve korunma yöntemlerinin uzun yıllardır bilindiğini kaydetti.

Hastalığın sohbet etmekten veya aynı tabaktan yemek yemekten bulaşmadığını belirten Dinçyürek, en yaygın bulaşma yollarının kan teması ve korunmasız cinsel ilişki olduğunu söyledi. Vatandaşların riskli durumlarda gerekli önlemleri alması gerektiğini vurgulayan Dinçyürek, şüphe duyan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurarak test yaptırmasının önemine işaret etti.

Erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını belirten Dinçyürek, HIV/AIDS’in günümüzde tedavi edilebilen kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Lefke’de hakkında konuşulan kişinin ülkede tedavi sürecine başladığını aktaran Bakan, doğrudan temas nedeniyle endişe yaşayan kişilerin korku ve kaygı yerine bilimsel yöntemlere başvurması gerektiğini ifade etti.

Dinçyürek ayrıca, HIV pozitif bireylerin deport edilmediğini belirterek, çalışma izinli, öğrenci veya diğer statülerde bulunan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanarak tedavilerine ülkede devam edebildiğini söyledi. Deport uygulamasının yalnızca ülkeye ilk girişte yapılan sağlık kontrollerinde bulaşıcı hastalık tespit edilen kişiler için geçerli olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin de önem taşıdığını vurgulayan Dinçyürek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bazı bilgilerin sağlık personelinin müdahale sırasında karşılaşabileceği riskleri azaltmak açısından gerekli olduğunu belirtti. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı düzenleme önerilerinin ise Kişisel Verileri Koruma gerekçesiyle komitede kabul edilmediğini ifade etti.