Dipkarpaz’da ikamet etmeyen ancak burada taşınmaz malları bulunan bazı Dipkarpaz kökenli Rumların, Dipkarpaz’daki mülklerinden yasa dışı olarak istifade eden kişilere devlet desteği sağlamayı sürdürmesi halinde, Rum Yönetimini dava etmeye hazır olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, 17 Aralık’ta Rum Tarım Bakanlığı ofislerinde, Dipkarpaz ve Sipahi'nin yanı sıra Koruçam ve Karpaşa gibi Maronit köylerinde yaşamını sürdüren veya bu köylere geri dönen Kıbrıslı Rumların tarlalarının sübvanse edilmesiyle ilgili olarak doğru prosedürler belirlenmesi konusunda bir toplantı yapıldığını yazdı.

En büyük sorununun Dipkarpaz’da yaşandığını yazan gazete, devlet desteği almak için kiralandığı iddia edilen tarlalarla ilgili yasadışı beyanlarla alakalı birçok durumda karmaşa hâkim olduğunu ve bu tarlaların esas sahibi olan diğer Dipkarpaz kökenli Rumların mülkleriyle ilgili tek bir kuruş bile fayda sağlamadıklarını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Tarım Bakanlığı müdürü ve muhtarların katıldığı toplantıda, tarla sahiplerinin devlet desteği almak için Tapu Dairesi'nden aldıkları güncellenmiş tapuları göstermeleri, kiralık mülklerle ilgili olarak da yasal Kıbrıslı Rum mal sahibinden kira belgesine sahip olmaları gerektiği konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Gazete, arsaların hisseli (ortak) olması durumunda ise, devlet desteğiyle ilgili başvuruda bulunacak kişinin geriye kalan ortakların da yetkilendirmesine sahip olması gerektiğine işaret etti.

Gazete, bununla birlikte söz konusu anlaşmanın, benzer bir anlaşmayla ilgili olarak geçmişte de yaşandığı üzere bazı olası müdahalelerin akabinde uygulanmayacağı endişeleri bulunduğuna da işaret etti.

Bütün bu karmaşanın içinde bir tezatlık bulunduğunu da yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Dipkarpaz kökenli Rumların mülkleriyle ilgili olarak KKTC makamlarına emlak vergisi ödemekle mükellef olduklarını, başka kişilerin ise yalandan kiralanmış olarak beyan ederek, bu tarlaları ekip biçtiklerini ve yasadışı bir şekilde devlet desteği aldıklarını kaydetti.

Gazete, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının ardından “mahsurlar” olarak adlandırılan ve KKTC’de yaşamını sürdüren Rumların ve Maronitlerin çocuklarının, KKTC makamları tarafından, 2008 yılından sonra hayatını kaybeden ailelerinden miras aldıkları mülklerin sahibi olarak tanındıklarını da anımsattı.

Gazete KKTC’de yaşamını sürdüren veya KKTC’ye yeniden yerleşen Kıbrıslı Rum ve Maronitlerle ilgili devlet desteğinin Rum bakanlar kurulunun kararıyla yıllık 790 bin Euro olduğunu da ekledi.