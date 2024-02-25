Dipkarpaz Sağlık Ocağına başvuran bir hastayı Gazimağusa Devlet Hastanesine taşıyan bir ambulans, eşek sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak ambulans hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza bu gece 21.45 sıralarında, Dipkarpaz - Yenierenköy ana yolunun 11'inci kilometresinde oldu.

Hosrof Tanışman (E-51), yönetimindeki RHA 3973 plakalı ambulansla Dipkarpaz Sağlık Ocağına başvuran bir hastayı Gazimağusa Devlet Hastanesine sevki için Yenierenköy istikametinde seyrettiği sırada, yolun solundan yola atılan yabani eşek sürüsü içindeki bir eşeğe çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı, ambulans araçta hasar meydana geldiği ve aracın çarptığı eşeğin ise kaza yerinden uzaklaştığı belirtildi .