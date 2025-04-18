Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi ve Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) iş birliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik Dipkarpaz’da eğitim programı düzenlenecek.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, üreticilerin bilgi birikimini artırmak, sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları sunmak ve daha verimli üretim uygulamalarını aktarmaya yönelik eğitim 22 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Dipkarpaz Spor Kulübü’nde yer alacak eğitim 11.00-13.30 saatleri arasında verilecek.

Programda, hayvansal üretimde biyogüvenlik uygulamaları, kuzu ve oğlak ölümlerinin önlenmesi, süt kalitesi ve hijyen konularında sunumlar bulunuyor.

Eğitim, küçükbaş hayvan üreticilerinin daha bilinçli, sürdürülebilir ve kaliteli bir üretim süreci yürütmelerine katkı sağlama amacıyla düzenleniyor.