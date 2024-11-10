DİSİ Partisi dün gerçekleştirdiği siyasi büro toplantısı sonrasında, Rum hükümetin çalışmalarını takip edecek bir “izleme komitesi-gölge kabine” oluşturulduğunu duyurdu.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ siyasi bürosunun dün bir toplantı gerçekleştirdiğini, toplantıda Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyareti ve diğer bazı konuların ele alındığını yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun ayrıca, Hristodulidis hükümetinin faaliyetlerini denetleyecek, her bakanlık için bir kişi olmak üzere, gölge kabine ataması yapıldığını duyurduğuna ve gölge kabinede görev yapacak kişilerin isimlerine de yer verdi.