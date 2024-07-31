Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kabul ettiği bir grup İngiliz gazeteciye, Kıbrıs’ta ortaklığın kesinlikle bittiğini, geriye dönüşün olmayacağını söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra’dan gelen bir grup İngiliz gazeteciyi kabul ederek görüştü.

Gazetecilere, Kıbrıs meselesinin nedenlerini anlatan Ertuğruloğlu, meseleye doğru teşhis konulmadan soruna çözüm bulunamayacağına dikkati çekti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bir tarih olduğuna vurgu yaparak, “20 Temmuz, bizim hayata tutunma, yeniden doğum günümüzdür” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gazetecilerin, “Bundan sonra ne olacağına” dair soruları üzerine, neyin olmayacağına işaret ederek, “Kıbrıs’ta ortaklık konusu kesinlikle bitmiştir. Geriye dönüş söz konusu değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, “Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız. Anavatanımız Türkiye ile bağlarımızı kuvvetlendireceğiz, evimizin içini düzeltmek için çalışacağız” dedi.