Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) davetlisi olarak Trabzon’a gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, temasları kapsamında Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.

Bakan Ertuğruloğlu, KTÜ’de “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yılında Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs” konulu konferans verecek.

Ertuğruloğlu, beraberindeki heyetle birlikte ayrıca, KKTC Trabzon Başkonsolosluğunu da ziyaret etti.