Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da düzenlenen 9. TRT World Forum’a onur konuğu olarak katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu yıl “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçekliklere” temasıyla gerçekleştirilen forumun resmi açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapıldı.

Dün başlayan iki günlük Forum kapsamında Bakan Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması” ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen” başlıklı oturumlarına katıldı ve TRT Arabi TV’ye Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, İstanbul’daki temasları çerçevesinde ayrıca, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek başkonsolosluk personeliyle bir araya geldi.

Ertuğruloğlu’na forum ve ziyaretleri sırasında KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Muavin Konsolos Serdar Durukan ve Basın Yayın Enformasyon Memuru İbrahim Teksamancı eşlik etti.