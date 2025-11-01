Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu First FM, yayın hayatında 29 yılı geride bıraktı. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajla First FM’in 29. kuruluş yılını kutladı.

Tatar, yayın hayatına başladığı günden bu yana birçok önemli projeye imza atan, halkla güçlü bir bağ kuran ve özgür gazeteciliğin öncüsü olan First FM’in, medya dünyasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

5.Cumhurbaşkanı Tatar, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:“İlk özel yayıncılığın öncüsü olan, özgürlük ve demokrasiye katkı sağlayan First FM’in 29. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.Yıllar içinde, yalnızca bir radyo kanalı olmanın ötesine geçerek, halkın sesi olmuş, toplumsal duyarlılığı artırmış ve KKTC’nin kültürel hayatına değerli katkılar sunmuştur.Bu kutlu yolculukta emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”