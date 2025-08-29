Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ertuğruloğlu, Büyük Zafer’in “Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik uğrunda yazdığı destanın zirvesi” olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, Ulu Önder Atatürk ile tüm kahramanları ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos 1922, kopmaz parçası olduğumuz Türk Milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin en güçlü tezahürü ve bu uğurda yazdığı destanın zirvesidir.

Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu’da kazanılan 30 Ağustos Zaferi, yalnızca Anadolu’nun değil, tüm Türk dünyasının kaderini şekillendirmiş, bizim de varoluş mücadelemizin ilham kaynağı olmuştur.

Kıbrıs Türk Halkı, Atatürk’ün izinde, Büyük Zafer’den aldığı ilhamla kendi özgürlük yolculuğuna yön vermiştir. Bugün, bu tarihi günü gururla anarken, birlik ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”